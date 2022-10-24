مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة العدوى

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بإدارة مكافحة العدوى وإشراف قسم تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى "سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن" في بهو المبنى الرئيس للمجمع.
وركزت الفعاليات التي نظمتها إدارة مكافحة العدوى ومشاركة مركز طب الأسنان التخصصي، والأقسام التعقيم المركزي، والتغذية العلاجية والخدمات التمريضية، والصحة المهنية، والخدمات المساندة، لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بشكل عام ورفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها كوسيلة فعالة، للحصول على خدمة آمنة والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين.
كما ركزت على الممارسات الآمنة مثل، الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.
وتضمنت شرح طرق التعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل وغيرها، لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى، إلى جانب عرض رسائل توعوية عن وسائل وطرق مكافحة العدوى.