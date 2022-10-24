مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة العدوى

وركزت الفعاليات التي نظمتها إدارة مكافحة العدوى ومشاركة مركز طب الأسنان التخصصي، والأقسام التعقيم المركزي، والتغذية العلاجية والخدمات التمريضية، والصحة المهنية، والخدمات المساندة، لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بشكل عام ورفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها كوسيلة فعالة، للحصول على خدمة آمنة والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين.