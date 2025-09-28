تعليم الطائف يعتمد خطة لتعزيز الأمن والسلامة في المدارس للعام الدراسي الجديد

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خطة تنفيذ أعمال وبرامج الأمن والسلامة في المدارس للعام الدراسي الحالي، بهدف تعزيز ثقافة السلامة، ورفع جاهزية المدارس للتعامل مع الحالات الطارئة، وتفعيل البرامج التوعوية المرتبطة بسلامة المجتمع المدرسي.
وتضمنت الخطة عددًا من الإجراءات، أبرزها: تنفيذ خطط الإخلاء الافتراضية بمعدل خطتين في كل فصل دراسي، مع تدريب جميع منسوبي المدرسة والطلاب على إجراءات الإخلاء، وتوثيقها ورفع تقارير عنها. كما تشمل الخطة تفعيل برنامج "لحظة سلامة" في بداية كل أسبوع دراسي من خلال رسائل وأنشطة قصيرة لرفع الوعي الوقائي لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات العالمية المرتبطة بالسلامة والصحة عبر أنشطة تثقيفية داخل المدارس، بواقع 12 فعالية خلال العامين 2025 – 2026م.
واشتملت محاور برنامج "لحظة سلامة" على التوعية بفرضيات الإخلاء والحالات الطارئة، وواجبات منسوبي المدارس أثناء التنفيذ، والتصرف الأمثل في الأزمات، إلى جانب التوعية بالسلامة والصحة المهنية، والمحافظة على المرافق، والسلامة المرورية، والتدريب النظري على استخدام وسائل السلامة داخل المدارس.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن هذه الخطط تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على توفير بيئة مدرسية آمنة، تعزز وعي الطلبة ومنسوبي المدارس بثقافة الوقاية والسلامة، مشددًا على أهمية التزام المدارس بالخطط الزمنية والتعليمات المنظمة، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات الوقائية داخل البيئة التعليمية.