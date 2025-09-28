تعليم الطائف يعتمد خطة لتعزيز الأمن والسلامة في المدارس للعام الدراسي الجديد

وتضمنت الخطة عددًا من الإجراءات، أبرزها: تنفيذ خطط الإخلاء الافتراضية بمعدل خطتين في كل فصل دراسي، مع تدريب جميع منسوبي المدرسة والطلاب على إجراءات الإخلاء، وتوثيقها ورفع تقارير عنها. كما تشمل الخطة تفعيل برنامج "لحظة سلامة" في بداية كل أسبوع دراسي من خلال رسائل وأنشطة قصيرة لرفع الوعي الوقائي لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات العالمية المرتبطة بالسلامة والصحة عبر أنشطة تثقيفية داخل المدارس، بواقع 12 فعالية خلال العامين 2025 – 2026م.