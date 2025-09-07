برعاية نائب أمير الرياض.. محافظ الغاط يدشّن مهرجان التمور الثالث بمشاركة واسعة

في خطوة تعكس الاهتمام بدعم القطاع الزراعي، دشّن محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، فعاليات مهرجان تمور الغاط الثالث لعام 2025، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، إلى جانب الأهالي والإعلاميين وزوار المهرجان.
واستهل "السديري" جولته بافتتاح أركان المهرجان التي بلغ عددها 35 ركنًا، تضمنت منتجات التمور المحلية ومشتقاتها، إضافة إلى المنتجات الزراعية المتنوعة، ومشاركات من الجمعيات الأهلية والجهات ذات العلاقة.
وأشاد المحافظ بجودة المعروضات، مشيرًا إلى أن المهرجان يشكل منصة مهمة لتعزيز مكانة التمور على المستويين المحلي والوطني.
وتخلل الحفل الخطابي كلمات تعريفية تناولت أهمية قطاع التمور، ودور المهرجان في دعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم، إلى جانب إبراز الهوية الزراعية لمحافظة الغاط، كما شهد الحفل تكريم الرعاة والداعمين وشركاء النجاح.
من جانبها، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات في مختلف مناطق المملكة يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين وفتح قنوات تسويقية جديدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد اليوم الأول من المهرجان حضورًا لافتًا من الزوار الذين توافدوا للتسوق والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة الغاط كوجهة زراعية متميزة ومصدر لإنتاج التمور عالية الجودة.