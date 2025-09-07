برعاية نائب أمير الرياض.. محافظ الغاط يدشّن مهرجان التمور الثالث بمشاركة واسعة

في خطوة تعكس الاهتمام بدعم القطاع الزراعي، دشّن محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، فعاليات مهرجان تمور الغاط الثالث لعام 2025، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، إلى جانب الأهالي والإعلاميين وزوار المهرجان.