رئيس جامعة طيبة: نتطلع إلى تحسينات في بيئة التعلم من خلال "رصين"

وأوضح، أن من أبرز ورش العمل التي تعقدها المبادرة، ابتداء من الأحد المقبل، وعلى مدى ثلاثة أشهر، ورشة عمل رفع كفاءة الجداول والقاعات الدراسية، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة "أعضاء هيئة التدريس والقاعات الدراسية"، والسعي إلى التقليل من التعديلات التي تطرأ في الجداول الدراسية أثناء تسجيل الطلبة في بداية كل فصل دراسي، وتقليل الاحتياج للقاعات الدراسية وسيشارك فيها وكيل الجامعة.