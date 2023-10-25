رئيس جامعة طيبة: نتطلع إلى تحسينات في بيئة التعلم من خلال "رصين"

دشن رئيس جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري، اليوم الأربعاء، مبادرة "رصين"، تحت شعار "نحو الجودة التعليمية".
وتنفذ المبادرة، عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، وتهدف لرفع مستوى الجودة التعليمية، عبر سلسلة من ورش العمل.
كما تهدف لزيادة وعي الطلاب والطالبات بحقوقهم وواجباتهم تجاه الإرشاد النفسي الأكاديمي بالجامعة، وتنمية مهاراتهم في استخدامها، وتعزيز وتسهيل التواصل وسرعة الاستجابة بين المرشد الأكاديمي والطلاب، وتطوير مستوى الإرشاد الأكاديمي المقدم للطلبة.
وأعرب الدكتور "العمري"، عن تطلعه لتعزيز التواصل والجودة التعليمية وتحقيق تحسينات في بيئة التعلم من خلال تلك المبادرة.
وقال: نسعى من خلال "رصين" لتوفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات وتحقيق أهدافها الإستراتيجية في مجال التعليم.
وأوضح، أنها من ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تنفذها جامعة طيبة، لتعزيز جودة التعليم وتحقيق التفوق الأكاديمي وتحسين تجربة الطلاب والطالبات.
وأضاف الدكتور "العمري": نعمل في هذا الإطار إلى تعزيز التواصل وتسهيل الاستجابة بين المرشد الأكاديمي والطالب، لتقديم الدعم الأكاديمي في الوقت المناسب، مما يعزز تجربة الطلبة ويساهم في نجاحهم الأكاديمي.
وتابع: يصاحب ذلك العمل على تحسين بيئة التعلم بجامعتنا، سواء من خلال كفاءة القاعات الدراسية أو تحسين المهارات الفنية في إنشاء الجداول الدراسية للمساهمة في توفير بيئة ملائمة للتعلم الفعال.
وأكد رئيس جامعة طيبة، التزامها بتطوير مهارات المرشدين الأكاديميين، وتحسين مستوى الإرشاد المقدم للطلاب.
وأشار إلى أن مبادرة "رصين"، ستسهم في تعزيز قدرات المرشدين ومهاراتهم في توفير الاستشارة الأكاديمية المتخصصة التي تساعد الطلاب في اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بثقة.
من جانبه عبر عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة؛ لتوجيهاته السديدة ودعمه المستمر للعمادة، وحرصه على نجاح هذه المبادرة التي تم تدشينها الثلاثاء.
وقال الدكتور "اللهيبي": ستتضمن "المبادرة" حزمة من ورش العمل تستهدف عمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة.
وأضاف: نسعى لتحقيق جودة تعليمية عالية، وسنعمل بجد، لتحسين بيئة التعلم وتطوير مهارات الطلاب والطالبات.
وأوضح، أن من أبرز ورش العمل التي تعقدها المبادرة، ابتداء من الأحد المقبل، وعلى مدى ثلاثة أشهر، ورشة عمل رفع كفاءة الجداول والقاعات الدراسية، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة "أعضاء هيئة التدريس والقاعات الدراسية"، والسعي إلى التقليل من التعديلات التي تطرأ في الجداول الدراسية أثناء تسجيل الطلبة في بداية كل فصل دراسي، وتقليل الاحتياج للقاعات الدراسية وسيشارك فيها وكيل الجامعة.
وتابع: كما تعقد ورشة عمل العمليات الأكاديمية في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات؛ لتعريف أعضاء هيئة التدريس والموظفين بكيفية تنفيذ العمليات الأكاديمية على منصة "خدمة تك"، وحل مشكلات الطلبة المتعثرين دراسيًا الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لطلب أي من العمليات الأكاديمية، وآلية تنفيذها لهم.
وأيضًا تعريف الطلبة على منصة "خدمة تك" لطلب العمليات الأكاديمية التي يحتاجونها وتعريفهم بجميع مصطلحات العمليات الأكاديمية التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية من حذف وإضافة واعتذار وانسحاب بعذر من مقرر ومعادلة وزيارة وكيفية الوصول لها ومعرفة مواعيدها ورموزها في النظام لتفادي التعثر الأكاديمي للطلبة ومتابعة انتظامهم على الخطة الدراسية.
وأضاف عميد القبول والتسجيل: سنطرح خلال المبادرة أفضل الممارسات في الإرشاد الأكاديمي لتطوير مستوى الإرشاد الأكاديمي المقدم للطلبة بالجامعة وتنمية مهاراتهم المختلفة.
وأوضح، أن ذلك إيمان بأهمية توعية الطلاب وتدريبهم على تطوير الأفكار والمهارات الدراسية التي تسهم في تنمية روح الإبداع والتفكير لديهم وتوجيههم لصقل المهارات الدراسية، كالاستذكار وسلامة الفهم، مما يساعدهم على الاستفادة من المحاضرات التخصصية المقدمة لهم في القاعات الدراسية.
والحرص على تعريف الطلبة بالأنظمة الدراسية واللوائح ومساعدتهم وتوجيههم دراسيًا، حسبما يتفق مع قدراتهم وميولهم، ومساعدتهم أيضًا في التغلب على ما يعترضهم من عوائق وعقبات، سواء في الجداول الدراسية أو في العملية التعليمية ككل، مع سرعة الاستجابة للطلبة وحل مشكلاتهم.
كما تعقد العديد من ورش العمل المتخصصة للتفوق الدراسي والاستعداد للاختبارات النهائية ولكيفية التعامل مع الضغوط النفسية والأسرية ومواجهتها.