الأول بالمنطقة.. "العبد اللطيف" للكشف المبكر يقدم 279 ألف خدمة لمحاربة السرطان

ويسعى المركز لتطوير وتوفير أحدث الأجهزة التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي، حيث إن أحدثها جهاز الماموجرام المتطور الذي يمتاز بتقنية جديدة في التصوير الطبقي لخلايا الثدي يُعرف بصور الثدي الشعاعية ثلاثية الأبعاد (تصوير الثدي بالدمج المقطعي)، وهو ينتج صورًا ثلاثية الأبعاد للثدي، بالإضافة إلى صورة الثدي الشعاعية العادية ثنائية الأبعاد، للكشف عن أصغر حجم لسرطان الثدي.