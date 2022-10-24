الأول بالمنطقة.. "العبد اللطيف" للكشف المبكر يقدم 279 ألف خدمة لمحاربة السرطان

يواصل مركز عبداللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مهمته في نشر الوعي لدى كافة أفراد المجتمع وخاصةً السيدات، وذلك حول سرطان الثدي، حيث تصل نسبة الشفاء لأكثر من 95% عند اكتشافه مبكرًا.
ويُعد المركز أول مركز للكشف المبكر عن السرطان في المملكة والشرق الأوسط يقدم خدماته مجاناً، نظرًا لارتفاع نسبة الإصابة به في المملكة العربية السعودية وهو مشروع تبرع به رجل الأعمال السعودي الشيخ عبداللطيف العبداللطيف –رحمه الله- .
وساهم المركز منذ تأسيسه عام 2007م وحتى الآن بتقديم خدمات بلغ إجماليها (279,590) خدمة، حيث تم تقديم خدمة التوعية والتثقيف لـ (220,676) سيدة، وتم إجراء الفحص بأشعة الماموجرام لـ (31,151) سيدة، وتم إجراء الفحص بأشعة الموجات الفوق صوتية (7,299) سيدة، وتم عمل الفحص السريري لـ (20,449) سيدة، وعليه تم اكتشاف (590) سيدة مصابة بالسرطان – شفاهن الله –، ويتم تحويل الحالات مباشرة لمدينة الملك فهد الطبية لاستكمال اللازم وبدء العلاج.
ويسعى المركز لتطوير وتوفير أحدث الأجهزة التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي، حيث إن أحدثها جهاز الماموجرام المتطور الذي يمتاز بتقنية جديدة في التصوير الطبقي لخلايا الثدي يُعرف بصور الثدي الشعاعية ثلاثية الأبعاد (تصوير الثدي بالدمج المقطعي)، وهو ينتج صورًا ثلاثية الأبعاد للثدي، بالإضافة إلى صورة الثدي الشعاعية العادية ثنائية الأبعاد، للكشف عن أصغر حجم لسرطان الثدي.
ويمتاز جهاز الماموجرام لدى المركز بقدرته على قياس نسبة كثافة أنسجة الثدي، كما أنه مجهز بتوابع تشخيصية تُمكن من تكملة كافة الفحوصات على الوجه المطلوب، والذي يُمكن من دقة التشخيص الطبي، القدرة التشخيصية والإيضاحية الكاملة لفحص الماموجرام والمعايرة المستمرة للأجهزة والتي تضمن الحصول على جودة عالية للفحص بأقل كمية أشعة مستخدمة.
ونوه المركز بسعيه لاستقطاب المزيد من الأجهزة المتطورة، واستحداث عيادة متنقلة مزودة بأفضل الأجهزة وتعيين أفضل الكفاءات لتحقيق أهدافه في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إن فحص الماموجرام يُعد طريقة سريعة وآمنة لاكتشاف بداية أي مشكلات في الثدي، في وقت قد لا تشعر فيه المرأة بأي أعراض.
إلى هذا يحرص المركز على المشاركات والأنشطة وتفعيلها في أماكن تواجد المجتمع لنشر الوعي بأهمية الكشف المبكر، وقد بلغت مشاركات المركز منذ التأسيس (1،257) مشاركة مع جهات حكومية وخاصة.
يذكر أن مركز عبداللطيف العبد اللطيف يضم عددًا من العيادات منها، عيادة الفحص بأشعة الماموجرام، عيادة الفحص بالأشعة فوق الصوتية، عيادة التثقيف الصحي، والعيادة المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرام، ويؤكد على حرصه الدائم لتوعية المجتمع والإجابة على كافة الاستفسارات، ولحجز المواعيد في المركز نأمل زيارة الرابط .