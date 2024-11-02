"شوامخ مكة" يستضيف فريق "هايكنج دار الهجرة" من المدينة المنورة

وبعد إكمال المسار اتجه الفريقان إلى صالة استقبال كبار الشخصيات بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد السعودي للهايكنج ومدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة، وتبادل الفريقان الهدايا والدروع التذكارية.