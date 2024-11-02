"شوامخ مكة" يستضيف فريق "هايكنج دار الهجرة" من المدينة المنورة

استقبل فريق "هايكنج شوامخ مكة" أمس الجمعة فريق "هايكنج دار الهجرة" القادم من المدينة المنورة؛ بدعوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعارف، وتبادُل الخبرات في رياضة الهايكنج.
ونفَّذ الفريقان مسار هايكنج مشتركًا؛ لصعود جبل النور تحت إشراف الاتحاد السعودي لرياضة الهايكنج، وبالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة.
وبعد إكمال المسار اتجه الفريقان إلى صالة استقبال كبار الشخصيات بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد السعودي للهايكنج ومدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة، وتبادل الفريقان الهدايا والدروع التذكارية.
وقدم قائد فريق "هايكنج شوامخ مكة" درعًا تذكارية لرئيس الاتحاد السعودي لرياضة الهايكنج تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم رياضة الهايكنج، وتشجيع ممارسيها.
وشارك في المسار وحفل التكريم عدد من الفِرق الأخرى المنتسبة للاتحاد السعودي للهايكنج.
واختُتمت الفعالية بوداع الفريق الضيف، مع التطلع للقاءات قادمة، تجمع محبي هذه الرياضة، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.