"بدر بن سلطان": ثلاثة قرون عنوانها الاستقرار والنماء ومنجزات ونهضة في شتى المجالات

وأضاف الأمير بدر بن سلطان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام: "نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، كونها لحظة استثنائية تأخذنا إلى لقطة خالدة من التاريخ المضيء، وومضة تؤصل الفخر وتعزز الانتماء وترسخ الأصالة، فقبل ثلاثة قرون كان لنا مع الزمن وقفة شموخ وافتخار، حقبة شهدت ميلاد هذا الوطن، الذي أرسى دعائم التلاحم والتآخي وقضى على الفُرقة والتناحر، وسخّر قادته الإمكانات لتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه والارتقاء به ليتبوأ المكانة التي تليق به ويستحقها.