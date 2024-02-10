"الإحسان" تحصل على درجة الامتياز في تطبيق معايير الحوكمة

وتهدف أيضًا إلى العمل على توفير برامج الرعاية الصحية المتكاملة للمسنين "وقاية، وتأهيل، وعلاج"، بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية، وكذا إنشاء وترميم المرافق التي يحتاجها المسنون في مساكنهم ودور عباداتهم، والمساهمة في المشاركة لتخطيط البرامج ومشروعات المسنين الوطنية، والاستفادة من قدرات وخبرات المسنّين وإشراكهم في أنشطة المجتمع، سواء في مراكز الأحياء أو المجالس أو الديوانيات.