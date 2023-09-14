"جمعية الزهايمر" ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي توقعان اتفاقية لنشر الوعي بالمرض ومسبباته

وقعت اتفاقية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار الحملة الإعلامية الكبرى، للشهر العالمي للزهايمر، خلال شهر سبتمبر الحالي، وتشهد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر هذه الأيام حراكًا على سائر الأصعدة التوعوية، والعلمية، والطبية، والاجتماعية، وتفعيل لجميع برامجها الرائدة، والمتفردة التي تتبناها منذ تأسيسها، وذلك لتحسين جودة حياة مرضى الزهايمر وذويهم.