"جمعية الزهايمر" ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي توقعان اتفاقية لنشر الوعي بالمرض ومسبباته

وقعت اتفاقية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار الحملة الإعلامية الكبرى، للشهر العالمي للزهايمر، خلال شهر سبتمبر الحالي، وتشهد الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر هذه الأيام حراكًا على سائر الأصعدة التوعوية، والعلمية، والطبية، والاجتماعية، وتفعيل لجميع برامجها الرائدة، والمتفردة التي تتبناها منذ تأسيسها، وذلك لتحسين جودة حياة مرضى الزهايمر وذويهم.
وقع الاتفاقية وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان بن جريس الجريس، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي. وتهدف إلى تسخير الجهود وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى في نشر الثقافة والوعي بالمرض، ومسبباته وطرق التعامل مع المرض، والمريض، ومساعدة المرضى، وأسرهم للتعايش والتأهيل الملائم لهم، وإقامة مجموعة من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية.
وتعد هذه الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية استراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لخدمة المرضى، وذويهم، تُسهم في خدمة المرض، والمرضى، على حد سواء.
يُذكر أن الجمعية تعرض خدماتها من خلال التواصل على الأرقام (0112143838) و (0114100112)، ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيسي للجمعية.