"خالد بن سعود" يستقبل مشرف "البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية"

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي.
واطلع نائب أمير المنطقة، خلال اللقاء على تقرير عن آخر مستجدات أعمال البرنامج الوطني "تنمية"، مثمنًا جهود العاملين فيه.
ونوه الأمير خالد بن سعود، إلى الدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتعزيز التنمية المجتمعية.
من جهته، ثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي، دعم ومتابعة أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لجميع أعمال البرنامج بالمنطقة، معربًا عن شكره وتقديره للأمير خالد بن سعود، على حفاوة الاستقبال.