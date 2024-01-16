"خالد بن سعود" يستقبل مشرف "البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية"

من جهته، ثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي، دعم ومتابعة أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لجميع أعمال البرنامج بالمنطقة، معربًا عن شكره وتقديره للأمير خالد بن سعود، على حفاوة الاستقبال.