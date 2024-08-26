أمين الطائف يتفقد عددًا من المشروعات التنموية والتطويرية

وقف أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الاثنين، على سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة.
جاء ذلك ضمن برنامج جولاته الميدانية للاطلاع على مسارات العمل الخدمي، وأيضًا تلمس احتياجات الأهالي والوقوف على الملاحظات بضواحي وقرى المحافظة على الخدمات والمشروعات البلدية، وقد رافقه خلال الجولة عدد من المختصين بالأمانة.
وشملت الجولة الوقوف على مواقع ومخططات (مخطط الناصفة)، والاطلاع على جهود البلديات الفرعية لدعم الخدمات، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى الإنجازات المتحققة لراحة الأهالي والتسهيل عليهم.
ووجه "الزايدي" بإيجاد حلول سريعة للملاحظات، وإيصال الخدمات وفق الاعتمادات والمخصصات، بما يعزز برامج التنمية وتطوير الخدمات البلدية.