أمين الطائف يتفقد عددًا من المشروعات التنموية والتطويرية

جاء ذلك ضمن برنامج جولاته الميدانية للاطلاع على مسارات العمل الخدمي، وأيضًا تلمس احتياجات الأهالي والوقوف على الملاحظات بضواحي وقرى المحافظة على الخدمات والمشروعات البلدية، وقد رافقه خلال الجولة عدد من المختصين بالأمانة.