"تراحم الرياض" تفتح نافذةً جديدة على "سناب شات" لإيصال رسائلها

أكدت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم الرياض"، أهمية التعاون مع خبراء الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني؛ لتعزيز الأثر الإيجابي لبرامجها المجتمعية.
جاء ذلك خلال استقبال اللجنة لعضو "Snap Lens Network" مطور عدسات رسمي في شركة "سناب شات" خبير وصانع المحتوى التقني محمد الحمود، لمناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنصة لتعزيز التواصل مع المجتمع.
وبحث اللقاء فرص التعاون في الإعلام الرقمي والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم برامج اللجنة الموجهة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
وقدم "الحمود" أفكارًا مبتكرة للاستفادة من منصات مثل "سناب شات" لنشر رسائل اللجنة على نطاق أوسع، عبر تطوير عدسات إبداعية وحملات تسويقية فعالة.
وأعرب المدير التنفيذي للجنة "تراحم الرياض" المهندس سعيد بن ظافر الأحمري، عن شكره وتقديره لـ "الحمود"، مؤكدًا أهمية الشراكات الرقمية لدعم برامج اللجنة وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي.