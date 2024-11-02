"تراحم الرياض" تفتح نافذةً جديدة على "سناب شات" لإيصال رسائلها

جاء ذلك خلال استقبال اللجنة لعضو "Snap Lens Network" مطور عدسات رسمي في شركة "سناب شات" خبير وصانع المحتوى التقني محمد الحمود، لمناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنصة لتعزيز التواصل مع المجتمع.