جمعية العلاج الآمن تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

احتفلت جمعية العلاج الآمن باليوم العالمي لكبار السن في دار الشاكرين، حيث استقبلت نزيلات الدار فريق الجمعية في أجواء مفعمة بالفرح والود، تهدف إلى تعزيز قيم الترابط والتكافل الاجتماعي، وترسيخ رعاية كبار السن في بيئتهم اليومية.