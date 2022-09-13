"هلال الباحة" يُنفِّذ فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية

نفَّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عددًا من الفعاليات التوعوية والدورات الإسعافية في مدينة الباحة؛ بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق 10 سبتمبر من كل عام.
وتضمنت الفعاليات تقديم دورة تدريبية للتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية في مهرجان الرمان الـ11، وإقامة ركن تعريفي بالإسعافات، استمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام، وشمل التعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، وتقديم معلومات ومهارات عن كيفية التعامل مع حالات توقُّف القلب والتنفس، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، والتعريف "بتطبيق أسعفني" وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة، وركنًا لقياس العلامات الحيوية، وشرحًا لمحتويات الحقيبة الإسعافية.
ويأتي حرص فرع الهيئة بمنطقة الباحة على تفعيل مثل هذه المناسبات لرفع مستوى ثقافة الإسعافات الأولية لدى أفراد المجتمع، وكيفية تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها، وأهمية اقتناء حقيبة الإسعاف؛ لما لها من دور كبير في تخفيف الإصابات التي قد تقع -لا قدر الله- في أي وقت.