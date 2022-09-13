"هلال الباحة" يُنفِّذ فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية

وتضمنت الفعاليات تقديم دورة تدريبية للتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية في مهرجان الرمان الـ11، وإقامة ركن تعريفي بالإسعافات، استمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام، وشمل التعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، وتقديم معلومات ومهارات عن كيفية التعامل مع حالات توقُّف القلب والتنفس، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، والتعريف "بتطبيق أسعفني" وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة، وركنًا لقياس العلامات الحيوية، وشرحًا لمحتويات الحقيبة الإسعافية.