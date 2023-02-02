الشرقية.. جمعية الذوق العام تستعدّ لإطلاق برنامج "ذوقيات وافد"

وأبان أن آلية تنفيذ البرنامج تعتمد على مسارين؛ وهما: تعريف العمالة الوافدة بالذوقيات العامة المرتبطة بالقيم الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي، بالإضافة إلى الأطر التشريعية المتعلّقة بذلك، ومن جانب آخر العمل على تثقيف المجتمع حول ذوقيات التعامل معهم بما يعكس سمات المواطن السعودي، وقيمه الذوقية، كما ستتم ترجمة استطلاعات الرأي القبلية وجميع المحتويات التوعوية إلى عدة لغات، بما يسهم في تحقيق ارتباط العمالة الوافدة بالمجتمع السعودي والتناغم معه.