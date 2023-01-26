استفاد منها 5000 طالب.. اختتام البرامج العلمية لطلاب المنح في المدينة المنورة

وتناولت هذه الدورات شرح منهج الوسطية والاعتدال، وبيان أنه هو المنهج الحقيقي، كما تضمّن مهارة التعامل مع أصحاب العقائد المخالفة والمناهج الحزبية، واستثمار التقنية في الدعوة إلى الله، واستعراض جهود المملكة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.