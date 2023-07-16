نائب أمير المدينة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين التجمع الصحي و"رعايتي" الخيرية

شهد نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين تجمّع المدينة المنورة الصحي ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية وجمعية الطب المنزلي (رعايتي).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز إجراءات الكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة أو المعرضين للإصابة، وجمع البيانات وتحليلها في نظام تقني مخصص ومطور وإحالتهم إلى المنشآت الصحية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وقّع الاتفاقية من جانب تجمّع المدينة المنورة الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الصغير، ومن جانب مؤسسة الراجحي الخيرية موسى محمد حدادي، ومن طرف جمعية الطب المنزلي المدير التنفيذي للجمعية أشرف مددين.
وتسعى الاتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجهات لإنشاء نظام لتحليل البيانات وتطويره، بالإضافة إلى توريد أجهزة فحص البول والسكري ومتابعة تقارير نتائج الفحوصات، بالإضافة إلى توعية المجتمع من خلال تنفيذ الحملات التوعوية الميدانية والافتراضية التي تعنى بأمراض الكلى في النطاق الجغرافي للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور أحمد الصغير، أن الشراكة مع مؤسسات القطاع غير الربحي تعزز توجهات القطاع الصحي في تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين في الجانب الوقائي والعلاجي.