نائب أمير المدينة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين التجمع الصحي و"رعايتي" الخيرية

وتسعى الاتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجهات لإنشاء نظام لتحليل البيانات وتطويره، بالإضافة إلى توريد أجهزة فحص البول والسكري ومتابعة تقارير نتائج الفحوصات، بالإضافة إلى توعية المجتمع من خلال تنفيذ الحملات التوعوية الميدانية والافتراضية التي تعنى بأمراض الكلى في النطاق الجغرافي للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة.