تراحم مكة المكرمة توقّع مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية عون للتقنية

وقّعت اللجنةُ الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم؛ مذكرةَ شراكة مجتمعية مع جمعية عون للتقنية من أجل العمل على تنمية قدرات المستفيدين في مجالات التعليم والتدريب وتحقيق الأهداف المشتركة ذات الأثر والمنفعة.
وقّع المذكرةَ من جانب تراحم مكة المكرمة المديرُ التنفيذي وليد بن خضر الأحمدي، ومن جانب جمعية عون للتقنية المديرُ التنفيذي خالد محمد المقاطي.
وأوضح "الأحمدي" أنّ مذكرة الشراكة هذه تجسّد جهودَ اللجنة ومساعيها على رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ومساعدتهم في كافة المراحل؛ من خلال توفير فرص تدريبية وتأهيلية وتعزيز الإثراء المعرفي وتبادل الخبرات في المجالات التقنية لدى جميع المستفيدين.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود اللجنة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ومن خلال هذه الشراكة سيتمّ إطلاق برامج ومشاريع مشتركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ وذلك تحقيقًا لأهداف اللجنة.