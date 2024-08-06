تراحم مكة المكرمة توقّع مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية عون للتقنية

وقّعت اللجنةُ الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم؛ مذكرةَ شراكة مجتمعية مع جمعية عون للتقنية من أجل العمل على تنمية قدرات المستفيدين في مجالات التعليم والتدريب وتحقيق الأهداف المشتركة ذات الأثر والمنفعة.