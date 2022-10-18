"منصور بن محمد" يتفقد عدداً من مراكز حفر الباطن ويقف على احتياجات المواطنين

تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم عدداً من المراكز والتقى برؤساء المراكز (مركز الفاو الشمالي، مركز النايفية، مركز الذيبية، مركز سامودة) وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.