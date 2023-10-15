"شفيعًا لتعليم القرآن الكريم" تبحث سبل التعاون والشراكة مع "تعليم مكة" لخدمة ذوي الإعاقة

كما تحدث علي بن حسين العامودي مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، عن أهمية تنوع الخدمات التي تقدمها شفيعًا بالطرق والآليات التي تناسب كل فئة مع الحث على دور ذوي الإعاقة لكونهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المسلم وتنفيذًا لرؤية خادم الحرمين 2030, منوهًا بأن هذه الشراكة تعد برنامجًا فريدًا للتربية الخاصة حيث تصب في جانب تأهيل وتوفير المساعدات والخدمات الخيرية من قِبل جمعية شفيعًا لخدمة ذوي الإعاقة.