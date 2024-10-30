مجلس شؤون الأسرة يشارك في أعمال مؤتمر السنة الدولية للأسرة

يشارك مجلس شؤون الأسرة في أعمال مؤتمر السنة الدولية للأسرة والذي يأتي احتفالاً بمرور الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، والذي يقام في مدينة الدوحة بدولة قطر في يومي 30 و31 أكتوبر 2024م.
ينظم هذا المؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة.
ويرأس وفد المملكة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة سعادة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، بهدف تبادل الرؤى وأفضل الممارسات مع صانعي السياسات والأكاديميين والخبراء حول تأثير أبرز الاتجاهات المعاصرة على الأسرة.
يطرح المؤتمر لهذا العام موضوعات هامة مثل التطورات التكنولوجية، والهجرة والتحضر، والتغيرات المناخية، إضافة إلى التحديات الديموغرافية، وما تحمله هذه القضايا من تأثيرات على الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وتشارك الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بجلسات حوارية لمناقشة دور التكنولوجيا في تقوية الروابط الأسرية، وأهمية التوازن بين الحياة الأسرية والعمل، تستعرض خلالها أبرز جهود المملكة في دعم الأسرة وتعزيز استقرارها.