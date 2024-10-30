مجلس شؤون الأسرة يشارك في أعمال مؤتمر السنة الدولية للأسرة

يطرح المؤتمر لهذا العام موضوعات هامة مثل التطورات التكنولوجية، والهجرة والتحضر، والتغيرات المناخية، إضافة إلى التحديات الديموغرافية، وما تحمله هذه القضايا من تأثيرات على الأسرة والحفاظ على تماسكها.