لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة تبوك" تزيل أكثر من 700 سيارة تالفة

أزالت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة الخدمات أكثر من (700) سيارة ومعدة تالفة خلال حملتها المكثفة التي أطلقتها أكتوبر الماضي لتحسين المشهد الحضري في المنطقة الصناعية بمدينة تبوك.
وأوضحت الأمانة أنها رصدت خلال الحملة أكثر من (1300) معدة وسيارة تالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وإنذار ملاكها قبل إزالتها بأسبوع.
وثمنت الأمانة دور المواطنين والمقيمين المتعاونين برفع وإزالة سياراتهم التالفة، حيث استجاب أكثر من (500) شخص لإنذار الأمانة الأمر الذي ساهم في عدم تحميلهم غرامات تبعية في حال رغبوا باستعادة سياراتهم بعد إزالتها.
وبينت الأمانة أن السيارات والمعدات التالفة تعتبر من أهم مظاهر التشوه البصري والذي سعت لمعالجته خلال حملتها المكثفة حيث وصلت نسبة معالجة المنطقة الصناعية من السيارات التالفة إلى 95%
وشددت على أنها لن تتهاون مع المخالفين وسيتم إزالة أي سيارة تالفة وستطبق الإجراءات النظامية بحقهم حيث تم فرض غرامات مالية تجاوزت 25000 ريال.