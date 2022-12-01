لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة تبوك" تزيل أكثر من 700 سيارة تالفة

وثمنت الأمانة دور المواطنين والمقيمين المتعاونين برفع وإزالة سياراتهم التالفة، حيث استجاب أكثر من (500) شخص لإنذار الأمانة الأمر الذي ساهم في عدم تحميلهم غرامات تبعية في حال رغبوا باستعادة سياراتهم بعد إزالتها.