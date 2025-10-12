"موعدك أقرب".. مستشفى الأمير متعب بسكاكا يطلق 13 عيادة مسائية لتقليص قوائم الانتظار

أطلق مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، أحد مكونات تجمع الجوف الصحي، مبادرة تطوعية تحت عنوان "موعدك أقرب"، بهدف تقليل قوائم الانتظار وتسهيل وصول المرضى للخدمات الصحية.
وتتضمن المبادرة تقديم الخدمات عبر (13) عيادة مسائية متخصصة، يشرف عليها كوادر طبية مؤهلة، بما يسهم في تسريع حصول المرضى على الرعاية، ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة.
ويأتي إطلاق المبادرة ضمن جهود المستشفى لتعزيز جودة حياة المرضى، وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم الصحية، انسجامًا مع مستهدفات القطاع الصحي في رؤية السعودية 2030.