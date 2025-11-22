"بيئة مكة" تحتفي باليوم العالمي للثروة السمكية

احتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة جدة وإدارة الزراعة بالفرع، باليوم العالمي للثروة السمكية بالتعاون مع عدد من المراكز التجارية. ويهدف هذا الاحتفاء السنوي إلى رفع الوعي بأهمية الثروات البحرية والحفاظ على الاستدامة السمكية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الثروة السمكية في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك بحضور المهندس أحمد بن عبدالله القرني مدير عام المكتب، والمهندس محمد بن علي الشهري مدير إدارة الزراعة بالفرع، ومنسوبي وحدة الثروة السمكية بالمكتب وإدارة الزراعة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المكتب في تعزيز المعرفة المجتمعية بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية ودعم القطاع السمكي المحلي، والتوعية بدور البيئة البحرية في تحقيق الأمن الغذائي. كما هدفت إلى نشر مفهوم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، واشتملت على تقديم معلومات تعريفية للزوار حول أنواع الأسماك المحلية وطرق الصيد السليمة، والقيمة الغذائية العالية للمنتجات البحرية، إضافة إلى تشجيع المجتمع على استهلاك المنتجات المحلية باعتبارها جزءًا مهمًا من منظومة الغذاء الصحي.
من جهته، أكد المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة جدة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للثروة السمكية يسهم في نشر الثقافة البيئية البحرية ويعزز دور المجتمع في الحفاظ على الموارد السمكية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية وتنمية الثروات الطبيعية.
كما أوضح المهندس محمد بن علي الشهري، مدير إدارة الزراعة بالفرع، أن هذه المناسبة تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الوعي بالثروة السمكية، لافتًا إلى أن المحافظة على استدامة المخزون البحري تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التوازن البيئي بما يسهم في حماية الأنواع المحلية وضمان توفرها للأجيال القادمة.