"بيئة مكة" تحتفي باليوم العالمي للثروة السمكية

احتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة جدة وإدارة الزراعة بالفرع، باليوم العالمي للثروة السمكية بالتعاون مع عدد من المراكز التجارية. ويهدف هذا الاحتفاء السنوي إلى رفع الوعي بأهمية الثروات البحرية والحفاظ على الاستدامة السمكية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الثروة السمكية في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك بحضور المهندس أحمد بن عبدالله القرني مدير عام المكتب، والمهندس محمد بن علي الشهري مدير إدارة الزراعة بالفرع، ومنسوبي وحدة الثروة السمكية بالمكتب وإدارة الزراعة.