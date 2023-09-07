أول دورة للحاسب الآلي وأول ديوان شعري لنزلاء الصحة النفسية بالطائف

بعد أن قام مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف باستحداث معمل للحاسب الآلي لتدريب النزلاء، تم تدريب ثمانية نزلاء في مجمع إرادة على استخدام برامج الوورد والبوربوينت وتكللت هذه المرحلة بالنجاح حيث اجتاز الجميع اختبار الدورة المعد للتأكد من وصولهم إلى مستوى يمكنهم من استخدام هذه البرامج بكفاءة عالية، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى مجمعات إرادة والصحة النفسية بالمملكة.
وأوضح مدير المجمع الدكتور فريد المالكي أن فريق قسم التأهيل الطبي النفسي قام على تدريب النزلاء بوساطة فريق عمل متخصص في مجال الحاسب الآلي في المعمل المعد أصلاً لهذه المبادرة.
كما ذكر رئيس القسم، سمير الشهراني، أن هذا الإنجاز هو أول ثمرة يقطفها نزلاء المجمع وأن التجربة كانت ثرية وأعطت الفريق الدافع والحماس لتوسيع التجربة بشكل أكبر، حيث أظهرت مدى القدرة على زيادة الثقة لدى النزلاء في قدراتهم وأنهم قادرون على التعلم ودخول عالم المعرفة وتغير نمط حياتهم الروتيني.
وأضاف "الشهراني" أنه تم عمل ديوان شعري لأربعة نزلاء من هواة الشعر وسيتم عمل احتفال يقدم فيه النزلاء إبداعاتهم الشعرية وذلك لبناء شخصية النزيل بشكل أقوى وإيصاله إلى الإيمان بقدراته.
وتم أخيرًا تطوير قسم التأهيل الطبي النفسي وإضافة أنشطة جديدة بالقسم وأهمها فكرة (كيدزانيا) وهي عبارة عن محطات تدريب لاستعادة المهارات الحياتية اليومية التي فقدها بعض النزلاء نتيجة بقائهم بالمجمع لفترات طويلة امتدت إلى سنوات، وتتلخص الفكرة في عدة مراحل تتم من خلالها تعليمهم الاعتماد على الذات في العناية بأنفسهم من خلال ترتيب الأسرة بعد الاستيقاظ من النوم وطريقة لبس الملابس الشخصية وطريقة تناول الطعام واستخدام دورات المياه وغيرها من المهارات اليومية.