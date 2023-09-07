أول دورة للحاسب الآلي وأول ديوان شعري لنزلاء الصحة النفسية بالطائف

وتم أخيرًا تطوير قسم التأهيل الطبي النفسي وإضافة أنشطة جديدة بالقسم وأهمها فكرة (كيدزانيا) وهي عبارة عن محطات تدريب لاستعادة المهارات الحياتية اليومية التي فقدها بعض النزلاء نتيجة بقائهم بالمجمع لفترات طويلة امتدت إلى سنوات، وتتلخص الفكرة في عدة مراحل تتم من خلالها تعليمهم الاعتماد على الذات في العناية بأنفسهم من خلال ترتيب الأسرة بعد الاستيقاظ من النوم وطريقة لبس الملابس الشخصية وطريقة تناول الطعام واستخدام دورات المياه وغيرها من المهارات اليومية.