جمعية السرطان السعودية توزع 12000 وجبة إفطار صائم

توزع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، أكثر من 12000 وجبة إفطار صائم خلال الشهر الفضيل على الصائمين بالمنطقة، بمعدل400 وجبة يوميًا.
وأفاد المدير التنفيذي للجمعية عصام الجعفري أن الوجبات التي توزعها الجمعية تعد صدقة جارية يومية لمرضى السرطان، وذلك إسهامًا من الجمعية في تحقيق الدعم النفسي لمرضى السرطان وتحقيق المسؤولية المجتمعية عبر خدمة الجمعية لأفراد المجتمع.
وأشاد "الجعفري" بالجهود التي بذلها فريق عمل الجمعية وفرق العمل التطوعي بالجمعية في توزيع الوجبات على الصائمين، موجهًا شكره لجمعية فرسان الشرقية للبحث والإنقاذ على دعم متطوعي الجمعية في توزيع وجبات الإفطار، مبينًا اهتمام الجمعية بتنمية العمل التطوعي وتدريب وتأهيل المتطوعين لدعم برامج وأنشطة الجمعية التي تسعى لخدمة مرضى السرطان.
وعن برامج وخدمات الجمعية أشار "الجعفري" أن الجمعية تقدم خدمة تأمين المسكن لمرضى السرطان وخدمات المواصلات للمستفيدين، بالإضافة لتأمين المستلزمات الطبية للمرضى وتخفيض أجور التذاكر وتقديم الرحلات إلى مكة والمدينة، كما تقدم الجمعية استشارات نفسية واجتماعية لمرضى السرطان وتوفر لهم عاملة منزلية بالساعة، سعيًا لتخفيف العبء عنهم.
وأوضح أن الجمعية تهدف لرعاية مرضى السرطان ورفع مستوى الوعي بالأورام ومسبباتها وتقديم الرعاية لمرضى السرطان بالمنطقة الشرقية.
وترتكز الجمعية على ركائز أساسية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وهم الداعمون والمتطوعين والمجتمع والكوادر الطبية والمرضى والعاملون، ووجه "الجعفري" شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما ورعايتهما لبرامج وأنشطة الجمعية، ودعمهما غير المحدود لبرامج وأنشطة كافة مؤسسات القطاع الثالث بالمنطقة الشرقية، ما أدى لنمو ونشاط القطاع بالمنطقة وتحقيقه لتطلعات رؤية المملكة 2030 في التنمية.