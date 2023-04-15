جمعية السرطان السعودية توزع 12000 وجبة إفطار صائم

وترتكز الجمعية على ركائز أساسية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وهم الداعمون والمتطوعين والمجتمع والكوادر الطبية والمرضى والعاملون، ووجه "الجعفري" شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما ورعايتهما لبرامج وأنشطة الجمعية، ودعمهما غير المحدود لبرامج وأنشطة كافة مؤسسات القطاع الثالث بالمنطقة الشرقية، ما أدى لنمو ونشاط القطاع بالمنطقة وتحقيقه لتطلعات رؤية المملكة 2030 في التنمية.