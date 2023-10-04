الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة تنفّذ حملة للتبرع بالدم

تنفذ الكليةُ التقنية للبنات بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم الإقليمي؛ حملةً للتبرع بالدم بمقر الكلية، من الأحد الموافق 16-3-1445هـ، ولمدة خمسة أيام.
وتهدف الحملة إلى تحفيز منسوبات الكلية من متدرّبات وموظفات للتبرع بالدم، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.
كما تسهم في سدّ احتياج بنوك الدم، وتعزيز المبادرات الإنسانية، وتفعيل الشراكة المجتمعية، وتبنّي الأنشطة الخيرية والاجتماعية.
وشهدت الحملةُ تفاعلًا من منسوبات الكلية، وتضمَّنت برنامجًا داخليًّا توعويًّا لتشجيع التبرع بالدم بتوضيح فوائده، خصوصًا فيما يتعلّق بتعزيز الصحة العامة في الجسم، ودوره في إنقاذ حياة المُتبرع لهم.