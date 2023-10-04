الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة تنفّذ حملة للتبرع بالدم

وشهدت الحملةُ تفاعلًا من منسوبات الكلية، وتضمَّنت برنامجًا داخليًّا توعويًّا لتشجيع التبرع بالدم بتوضيح فوائده، خصوصًا فيما يتعلّق بتعزيز الصحة العامة في الجسم، ودوره في إنقاذ حياة المُتبرع لهم.