"سراة عبيدة".. "مضواح" ‫يفتتح معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات

افتتح مساعدُ رئيس مركز الفرشة سالم بن مضواح، صباح اليوم الأحد، في الكلية التقنية بالفرشة؛ المعرضَ الذي تنظّمه وحدةُ التوعية الفكرية بتعليم سراة عبيدة؛ للتوعية بأضرار المخدرات.
وحضر افتتاحَ المعرض مساعدُ مدير التعليم تركي الفالح، وعددٌ من القيادات التعليمية ومديري الإدارات الحكومية والأهالي والمسؤولين والمهتمين والطلبة.
وقصّ مساعدُ رئيس المركز شريطَ افتتاح المعرض، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عما يتضمّنه من لوحات ومطويات، وكتيبات توعوية، وشاشات عرض توضّح أخطار آفة المخدّرات على الفرد والمجتمع.
وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة لمدير وحدة التوعية الفكرية "د. مبارك بن طراد"، أكّد فيها أهمية محاربة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب.
وشدّد على دور الآباء والمجتمع في التعاون مع الأجهزة الحكومية للقضاء على هذه الآفة.
ثم تحدّث مشرف وحدة التوعية الفكرية بتعليم سراة عبيدة، صالح الشريف، عن دور التعليم في تنفيذ البرامج الوقائية.
وفي نهاية الحفل شكر مساعدُ رئيس المركز إدارةَ التعليم، على تقديم مثل هذه الأنشطة والمعارض التي تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة، مثمّنًا للجان المنظمة جهودهم.
يذكر أن المعرض يستمرّ لمدة يومين بالكلية التقنية بالفرشة، ثم ينتقل يومي الأربعاء والخميس إلى مجمع الواحة بلازا، بقطاع سراة عبيدة.