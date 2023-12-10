"سراة عبيدة".. "مضواح" ‫يفتتح معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات

وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة لمدير وحدة التوعية الفكرية "د. مبارك بن طراد"، أكّد فيها أهمية محاربة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب.