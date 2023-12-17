محافظ الليث يستعرض مُنجزات جمعية رعاية الأيتام بالليث ويكرِّم أبناءه الأيتام.. هنا تفاصيلها
استقبل محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم، رئيسَ مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي العرياني، يُرافقه المدير التنفيذي عمر السبعي.
واسّتعرض خلال اللقاء مُنجزات الجمعية خلال النصف الأول للعام 2023م، وما تُقدّمه من برامج وأنشطة لـ"1734" يتيمًا وأرملة بتكلفةٍ إجمالية بلغت "5" ملايين ريال، شملت كفالة الأيتام والأرامل، وأجهزة تنقية المياه المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وترميم المنازل المتضررة من الأمطار، وسداد الإيجار، والسلة الغذائية، وكسوة العيدين، وسداد فواتير الكهرباء، ونادي عناية للفتيات، ومبادرة الإفطار الرمضاني لأبناء الجمعية.
ونوّه محافظ الليث إلى كافة الجهود التي تُقدّمها الجمعية، والتي تُسهم في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم، مؤكدًا دعمه الكامل لأنشطتها وبرامجها، كما هنّأ أبناءه الأيتام بمُناسبة حصولهم على المركز الثاني في بطولة "كهاتين" للجمعيات على مستوى منطقة مكة المكرمة، متمنّيًا لهم التوفيقَ والنجاح في جميع الأنشطة التي ينظمونها ويشاركون بها.
من جانبه أعرب "العرياني" عن شكره وتقديره للمحافظ على دعمه المستمرّ للجمعية، مؤكّدًا أن هذا الدعم يُسهم في تحقيق أهداف الجمعية. وأضاف: أن فريق جمعية رعاية الأيتام بالليث يضمّ مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يحرصون على تحقيق أفضل النتائج في البطولات التي يشاركون فيها.
وأشار إلى أنّ الجمعية تحرص على تفعيل مشاركة أبنائها في جميع الفعاليات التي تسهم في تحقيق جودة الحياة المتوائمة مع رؤية 2030، فضلًا عن تحفيزهم واكتسابهم العديدَ من المهارات، وتوفير الفرص لهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة.