محافظ الليث يستعرض مُنجزات جمعية رعاية الأيتام بالليث ويكرِّم أبناءه الأيتام.. هنا تفاصيلها

ونوّه محافظ الليث إلى كافة الجهود التي تُقدّمها الجمعية، والتي تُسهم في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم، مؤكدًا دعمه الكامل لأنشطتها وبرامجها، كما هنّأ أبناءه الأيتام بمُناسبة حصولهم على المركز الثاني في بطولة "كهاتين" للجمعيات على مستوى منطقة مكة المكرمة، متمنّيًا لهم التوفيقَ والنجاح في جميع الأنشطة التي ينظمونها ويشاركون بها.