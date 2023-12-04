"طفولة آمنة" تُطلق "يتيم آمن" لحماية 100 يتيم من جميع أنواع الإيذاء والتنمُّر

وقالت إن المبادرة تحظى بتعاون عدد من الجمعيات والجهات الخيرية العاملة في قطاع الأيتام، مشيرة إلى أن المبادرة تناقش مجموعة من المحاور، منها توعية الأطفال الأيتام بحقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك حقهم في الحماية من الإيذاء، فضلاً عن تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الإيذاء، بما في ذلك كيفية التعرف على علامات الإيذاء، وكيفية طلب المساعدة، إلى جانب بناء الثقة والمهارات الشخصية لدى الأطفال الأيتام، بما في ذلك مهارة الدفاع عن النفس، ومهارات التواصل الاجتماعي مع الآخرين، والتفوق العلمي، والحماية التقنية.