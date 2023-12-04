"طفولة آمنة" تُطلق "يتيم آمن" لحماية 100 يتيم من جميع أنواع الإيذاء والتنمُّر

"طفولة آمنة" تُطلق "يتيم آمن" لحماية 100 يتيم من جميع أنواع الإيذاء والتنمُّر
تطلق جمعية "طفولة آمنة" فعاليات مبادرة ملتقى "يتيم آمن"، بشراكة ودعم من منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، الذي يستهدف 100 يتيم ويتيمة من سن 6 إلى 12 عامًا من المسجلين في الجمعيات والجهات الخيرية.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نسرين أبو طه أن الجمعية تطلق مبادرة ملتقى "يتيم آمن"، الذي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية والجلسات التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى فئة الأيتام الغالية حول حقوقهم وواجباتهم، وكيفية التعامل مع حالات الإيذاء والتنمُّر، وتوعيتهم بالحقوق والواجبات.
وقالت إن المبادرة تحظى بتعاون عدد من الجمعيات والجهات الخيرية العاملة في قطاع الأيتام، مشيرة إلى أن المبادرة تناقش مجموعة من المحاور، منها توعية الأطفال الأيتام بحقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك حقهم في الحماية من الإيذاء، فضلاً عن تدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الإيذاء، بما في ذلك كيفية التعرف على علامات الإيذاء، وكيفية طلب المساعدة، إلى جانب بناء الثقة والمهارات الشخصية لدى الأطفال الأيتام، بما في ذلك مهارة الدفاع عن النفس، ومهارات التواصل الاجتماعي مع الآخرين، والتفوق العلمي، والحماية التقنية.
وأضافت رئيسة الجمعية بأن ملتقى يتيم آمن، الذي يقام بشراكة ودعم من منصة إحسان، يهدف إلى بناء جيل من الأطفال الأيتام الواثقين بأنفسهم، المؤمنين بقدراتهم، الآمنين في ممارساتهم.. مؤكدة أن المبادرة تحظى بدعم كبير من الجهات الحكومية وغير الربحية؛ إذ تسعى جميعها إلى بناء جيل من الأطفال الأيتام الناجحين، والواثقين بأنفسهم.
يُذكر أن مبادرة ملتقى يتيم آمن، التي تطلقها جمعية طفولة آمنة في نسختها الأولى، تحظى بشراكة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الأطفال والقانون والتربية، وتشهد العديد من الورش والدورات التدريبية واللقاءات التأهيلية، وجلسات الكوتشينج، فضلاً عن الزيارات الميدانية، والمسابقات المتنوعة، والعروض المسرحية، والأنشطة الترفيهية.