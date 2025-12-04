دورة متخصصة بجامعة الملك فيصل تعزز مهارات الاتصال في إدارة الأزمات
شهدت الدورة التدريبية المتخصصة في مهارات الاتصال الفعّال في إدارة الأزمات من الفهم إلى التطبيق؛ ضمن متطلبات مقرر الاتصال وإدارة الأزمات في مرحلة الماجستير بقسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل؛ مشاركة نخبة من المختصين في الإعلام والتواصل المؤسسي وإدارة الأزمات؛ بهدف تمكين المتدربين من تطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعّالة خلال الأزمات والكوارث.
وأوضح أستاذ الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل، البروفيسور فلاح بن عامر الدهمشي، أن مختلف الجهات وقطاعات الأعمال تحتاج إلى تطوير إستراتيجيات إدارة الأزمات؛ حيث التعامل الاحترافي مع وسائل الإعلام، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعّال أثناء الأزمة، مع التركيز على التدريب والتواصل الشفاف لبناء الثقة مع الأطراف الداخلية والخارجية، وحماية صورة المنظمة وسمعتها أمام الرأي العام.
وأكد أن دورة "مهارات الاتصال الفعّال في إدارة الأزمات من الفهم إلى التطبيق"؛ إحدى الدورات المتخصصة للانتقال من الفهم النظري إلى التطبيق العملي في تحويل المتدربين من مجرد متفرجين أو متفاعلين بشكل عشوائي إلى قادة اتصال استراتيجيين، قادرين على حماية منظماتهم وبناء الثقة وتعزيز المرونة في مواجهة أصعب التحديات، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الدورة لتمكين المتدربين من الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتحويل الاتصال من مجرد إرسال رسائل إلى قيادة الموقف بفاعلية، مع الانتقال من فهم ديناميكيات الأزمات النفسية والسلوكية، إلى تطبيق أساليب اتصال مثبتة ومجربة تضمن الشفافية، الطمأنة، والقدرة على توجيه الجمهور نحو التصرف السليم.
وأفاد أن محاور الندوة لامست إلى جانب مفهوم إدارة الأزمات، وأهميتها، ومراحل الأزمة، وخصائصها، وأنواعها، والمهارات الأساسية للاتصال الفعّال في الأزمات، وأساسيات الاتصال في الأزمات، إضافة إلى عناصر إدارة الأزمات، وأدوات الاتصال في الأزمات، والتحديات الشائعة في الاتصال أثناء الأزمات، لافتًا إلى تغطية الدورة لجوانب الاتصال الفعّال في إدارة المواقف، ونموذج الاتصال الرباعي؛ من المرسل، والرسالة، والوسيلة، والمستقبل، إضافة إلى معوقات الاتصال أثناء الأزمات وكيفية تجاوزها، والتخطيط الاتصالي للأزمات.
يُذكر أن دورة مهارات الاتصال الفعّال في إدارة الأزمات؛ تخللها أنشطة وتدريبات؛ حاكت تحليل أزمات واقعية وتحديد مراحلها، وحجم الأضرار التي خلفتها، وصياغة الرسائل الموجهة للجمهور خلال وقوع هذه الأزمات، والخروج بالدروس المستفادة منها.