دورة متخصصة بجامعة الملك فيصل تعزز مهارات الاتصال في إدارة الأزمات

وأكد أن دورة "مهارات الاتصال الفعّال في إدارة الأزمات من الفهم إلى التطبيق"؛ إحدى الدورات المتخصصة للانتقال من الفهم النظري إلى التطبيق العملي في تحويل المتدربين من مجرد متفرجين أو متفاعلين بشكل عشوائي إلى قادة اتصال استراتيجيين، قادرين على حماية منظماتهم وبناء الثقة وتعزيز المرونة في مواجهة أصعب التحديات، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الدورة لتمكين المتدربين من الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتحويل الاتصال من مجرد إرسال رسائل إلى قيادة الموقف بفاعلية، مع الانتقال من فهم ديناميكيات الأزمات النفسية والسلوكية، إلى تطبيق أساليب اتصال مثبتة ومجربة تضمن الشفافية، الطمأنة، والقدرة على توجيه الجمهور نحو التصرف السليم.