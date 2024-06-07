جمعية إرادة التوحد بنجران تنظم حفلة نجاح لمستفيديها بمناسبة ختام العام الدراسي

نظمت جمعية إرادة التوحد فعالية حفلة نجاح لمستفيديها بمناسبة النجاح وختام العام الدراسي لذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الحركية ودمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مع أقرانهم. وقد شهدت الفعالية حضوراً غفيراً من المستفيدين وأسر التوحد، كما قدمت الجمعية لمستفيديها هدايا النجاح.