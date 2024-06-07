جمعية إرادة التوحد بنجران تنظم حفلة نجاح لمستفيديها بمناسبة ختام العام الدراسي

نظمت جمعية إرادة التوحد فعالية حفلة نجاح لمستفيديها بمناسبة النجاح وختام العام الدراسي لذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الحركية ودمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مع أقرانهم. وقد شهدت الفعالية حضوراً غفيراً من المستفيدين وأسر التوحد، كما قدمت الجمعية لمستفيديها هدايا النجاح.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس الإدارة غالية السويدي أن الجمعية تهدف لمشاركة أسر مستفيديها فرحتهم وأن حضورهم مثل هذه المناسبات يعد دعماً كبيراً لأطفالهم في دمجهم مع المجتمع وتعزيز ثقتهم في قدراتهم، مما يساعد في تطور سلوكياتهم إضافة للجلسات التأهيلية العلاجية التي تقدمها الجمعية.
وأضافت: تعتبر مثل هذه الفعاليات، مناسبة هامة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأهالي والجمعية، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجمعية لتعزيز التوعية والدعم لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وتعكس التزام الجمعية بتوفير بيئة مشجعة وداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة.