بمشاركة 5 إدارات تعليمية.. تدشين المخيم الكشفي للذكاء الاصطناعي بـ"تعليم عسير"

دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير فهد عقالا، اليوم، فعاليات المخيم الكشفي للذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير، وبمشاركة 220 طالباً وطالبة من تعليم المنطقة وخمس إدارات تعليمية "الأحساء، والرس، وشرورة، وبيشة، ورجال ألمع"، وبالتعاون مع أكاديمية طويق، وجامعة الملك خالد، وأمانة المنطقة، ويستمر لمدة أسبوع.
وثمّن "عقالا" دعم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، من خلال هيئة تطوير المنطقة، لافتاً إلى ما يجده تعليم المنطقة من دعم متواصل من لدن سموه لبرامج التعليم وفعالياته، إضافة إلى دعم قيادات الوزارة لمواكبة وتحقيق رؤية الوطن.
وأشار "عقالا"، إلى أن المخيم يُنفّذ للبنين في بيت الطالب، والبنات في مركز التدريب الكشفي، ويهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلبة بما يساهم في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، وتأهيلهم لتمثيل الوطن في المحافل المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إعداد فِرق كشفية للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتعزيز المهارات الكشفية للمشاركة في خدمة الوطن في الطوارئ والأزمات.
ولفت إلى أن المخيم يشتمل على مسارات كشفية "رياضية، وترفيهية، وتدريبية، وتثقيفية، وبيئية"، تحوي عدداً من البرامج أبرزها: الرياضة الصباحية، والألعاب الرياضية، والمسابقات الثقافية في الذكاء الاصطناعي، وحفل السمر، والتخييم، والطهي الخلوي، ورحلات كشفية، وإدارة الفعاليات والمهرجانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وربط المتحكمات، وربط قوقل، والمعروضات التفاعلية، والفنون والتقاليد الكشفية، وبرمجة وتصميم الروبوت، وورشة الملاحة البرية، بالإضافة إلى زيارات لمعمل التصنيع الرقمي بجامعة الملك خالد، وزيارات سياحية وتراثية.