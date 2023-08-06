بمشاركة 5 إدارات تعليمية.. تدشين المخيم الكشفي للذكاء الاصطناعي بـ"تعليم عسير"

ولفت إلى أن المخيم يشتمل على مسارات كشفية "رياضية، وترفيهية، وتدريبية، وتثقيفية، وبيئية"، تحوي عدداً من البرامج أبرزها: الرياضة الصباحية، والألعاب الرياضية، والمسابقات الثقافية في الذكاء الاصطناعي، وحفل السمر، والتخييم، والطهي الخلوي، ورحلات كشفية، وإدارة الفعاليات والمهرجانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وربط المتحكمات، وربط قوقل، والمعروضات التفاعلية، والفنون والتقاليد الكشفية، وبرمجة وتصميم الروبوت، وورشة الملاحة البرية، بالإضافة إلى زيارات لمعمل التصنيع الرقمي بجامعة الملك خالد، وزيارات سياحية وتراثية.