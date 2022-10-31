"أمير الشرقية" يستقبل "الأنصاري" ويطّلع على تقرير منجزات جامعة محمد بن فهد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري.
واطلع أمير المنطقة خلال اللقاء على تقرير عن الجامعة وإنجازاتها في الفترة الماضية، وما تضمنه من إحصاءات ومنجزات تعليمية حقّقتها.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، ما تقدمه الجامعة لخدمة أبناء وبنات المنطقة، وتقديم تخصصات نوعية ومطلوبة في سوق العمل؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة "2030".
من جانبه رفع الدكتور الأنصاري الشكر لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته المستمرة، ودعمه للجامعة.