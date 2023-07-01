"أمير الفوج 38" يهنّئ القيادةَ بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

أكد أميرُ الفوج الثامن والثلاثين بالحرس الوطني، راكان بن سعود الفرحان الأيداء؛ أن الخدمات الهائلة والتسهيلات الواسعة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، أثمرت ولله الحمد عن نجاح كبير وباهر لموسم حج هذا العام؛ حيث برز ذلك في انسيابية حركة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة والمشاعر المقدسة، وحتى مغادرتهم بإذن الله إلى بلدانهم بعد أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة".