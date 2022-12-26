اختتام برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الأسمنتية.. بالتعاون مع "أجا النسائية"

اختُتِمَ برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الأسمنتية، النسخة الثانية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل.
وقالت الشركة: البرنامج الذي نفذته جمعية أجا النسائية الأهلية لدورة "فن الكونكريت" استهدف تدريب 15 متدربة وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب أسمنتية بطرق عصرية ومبتكرة بقيادة المدربة نضال البقعاوي لمدة أسبوع.
وأضافت: يأتي البرنامج ضمن مسار "الإبداع والابتكار" في استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتشجيع النساء المستفيدات من الجمعية على اكتساب مهنة حرفية وصناعات يدوية تساهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر لهذه الشريحة من المجتمع.
وأردفت الشركة: "يتوافق هذا التعاون مع استراتيجية جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل الرامية إلى تنمية الأسر المنتجة من خلال مثل هذا النوع من برامج التدريب المهني والحرفي كأحد منتجات الجمعية غير المالية الذي يطمح إلى تمكين الأسر المنتجة من إنتاج منتجات تنافسية وتسويقها محلياً ودولياً مما يرفع من إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص".