اختتام برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الأسمنتية.. بالتعاون مع "أجا النسائية"

وأردفت الشركة: "يتوافق هذا التعاون مع استراتيجية جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل الرامية إلى تنمية الأسر المنتجة من خلال مثل هذا النوع من برامج التدريب المهني والحرفي كأحد منتجات الجمعية غير المالية الذي يطمح إلى تمكين الأسر المنتجة من إنتاج منتجات تنافسية وتسويقها محلياً ودولياً مما يرفع من إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص".