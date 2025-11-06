"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع اتحاد ألعاب القوى البارالمبية والمعهد الوطني للتطوير المهني لتعزيز الرياضة الشمولية في المدارس

وقّعت وزارة التعليم مذكرة تفاهم مع كلٍ من الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحضور وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ عبدالرحيم آل الشيخ، ومدير عام المعهد الأستاذ عبدالله العودة، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الأنشطة الطلابية من خلال ممارسة رياضات ألعاب القوى البارالمبية في المدارس، والارتقاء بجودة حياة الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والبصرية والشلل الدماغي، إلى جانب تنفيذ مبادرات توعوية وثقافية تعزز مفاهيم الشمولية والدمج.
كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والبيانات وتقديم برامج رياضية متخصصة تسهم في اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وتمكّنها من المنافسة والوصول إلى منصات التتويج محليًا ودوليًا، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية في مجالات التدريب والتحكيم وتنظيم المسابقات المدرسية، واستفادة الاتحاد من المرافق والمنشآت الرياضية بالمدارس لتنفيذ برامجه وأنشطته المختلفة.