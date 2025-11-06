"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع اتحاد ألعاب القوى البارالمبية والمعهد الوطني للتطوير المهني لتعزيز الرياضة الشمولية في المدارس

كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والبيانات وتقديم برامج رياضية متخصصة تسهم في اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وتمكّنها من المنافسة والوصول إلى منصات التتويج محليًا ودوليًا، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية في مجالات التدريب والتحكيم وتنظيم المسابقات المدرسية، واستفادة الاتحاد من المرافق والمنشآت الرياضية بالمدارس لتنفيذ برامجه وأنشطته المختلفة.