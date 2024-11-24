جمعية "ذريتي" الصحية تحظى بترخيص المركز الوطني للتنمية

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عبدالله بن فهد الصنعاوي، عن شكره ونيابةً عن أعضاء "ذريتي"، لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وللرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن علي السويلم، لصدور الترخيص.