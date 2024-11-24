جمعية "ذريتي" الصحية تحظى بترخيص المركز الوطني للتنمية

باشرت جمعية "ذريتي" الصحية أعمالها، بعد صدور موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والحصول على إصدار ترخيص الجمعية، وإكمالها لاشتراطات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٨" وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عبدالله بن فهد الصنعاوي، عن شكره ونيابةً عن أعضاء "ذريتي"، لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وللرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن علي السويلم، لصدور الترخيص.
وقال رئيس الجمعية: إن ترخيص الجمعية سيكون له الدور الفاعل للجمعية؛ لتقديم خدماتها المجتمعية على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها في خدمة الفئات المستهدفة من المرضى والمحتاجين للإنجاب، مساهمة في عجلة التنمية ولتحقيق رؤية 2030.