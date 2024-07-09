جامعة شقراء تعتمد 26 خطة دراسية مطورة.. والقبول فيها مع بداية العام الجامعي

وتضمَّنت الخطة الدراسية المطورة "ضمن مشروع التحول البرامجي" 150 عضوًا من المتخصصين ذوي الخبرة، و26 فريق عمل، و26 خطة معتمدة، وأكثر من 75 نموذجًا محدثًا لاعتماد الخطط، وأكثر من 1000 ساعة عمل، وأكثر من 340 اجتماعًا لأعضاء الفريق المتخصص.