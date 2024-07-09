جامعة شقراء تعتمد 26 خطة دراسية مطورة.. والقبول فيها مع بداية العام الجامعي

اعتمد مجلس جامعة شقراء 26 خطة دراسية مطورة ضمن نتائج مشروع التحول البرامجي في الجامعة، وذلك تزامنًا مع اعتماد سياسة التدريب التعاوني؛ ليبدأ القبول عليها بداية العام الجامعي 1446هـ.
وتضمَّنت الخطة الدراسية المطورة "ضمن مشروع التحول البرامجي" 150 عضوًا من المتخصصين ذوي الخبرة، و26 فريق عمل، و26 خطة معتمدة، وأكثر من 75 نموذجًا محدثًا لاعتماد الخطط، وأكثر من 1000 ساعة عمل، وأكثر من 340 اجتماعًا لأعضاء الفريق المتخصص.
وعملت الجامعة على تطوير هذه الخطة؛ لتكون موائمة للمستهدفات الوطنية للتنمية، ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أحدث إصدارات الإطار الوطني للمؤهلات 2023، ومتسقة مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات العلمية.