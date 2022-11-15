"بلدية القوز" تحصد المركز الأول بجائزة الأمين للتميز في خدمة المجتمع

وأعرب رئيس بلدية القوز المهندس محمد عبده بنان عن فخر البلدية ومنسوبيها بحصدها للمركز الأول للمرة الثانية على التوالي .. وأشاد بجهود الكفاءات الطموحة في البلدية التي لا ترتضي إلا بتحقيق أفضل النتائج وإسعاد كل فرد في المجتمع ودفع عجلة التطوير الحضري الشامل والمستدام، والمضي قدمًا نحو تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.