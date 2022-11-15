"بلدية القوز" تحصد المركز الأول بجائزة الأمين للتميز في خدمة المجتمع

حصدت بلدية القوز المركز الأول على مستوى بلديات المحافظات بأمانة جدة في نتائج جائزة الأمين للتميز بخدمة المجتمع للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.
وأعرب رئيس بلدية القوز المهندس محمد عبده بنان عن فخر البلدية ومنسوبيها بحصدها للمركز الأول للمرة الثانية على التوالي .. وأشاد بجهود الكفاءات الطموحة في البلدية التي لا ترتضي إلا بتحقيق أفضل النتائج وإسعاد كل فرد في المجتمع ودفع عجلة التطوير الحضري الشامل والمستدام، والمضي قدمًا نحو تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وقال "بنان" لـ”سبق” إن البلدية وضعت خطة شاملة ومتكاملة لعملها الدؤوب وأعدت إستراتيجية هادفة تنسجم مع إستراتيجية ورؤية المملكة 2030 وعليه نفذت المشروعات النوعية ودعمت المبادرات المبتكرة التي تصب في صالح كل فرد في المجتمع.