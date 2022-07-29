"هدية" تحتفي بتقديم أكثر من 350 ألف خدمة ترجمة لضيوف الرحمن

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية محمود سنكي: "إن هذا النجاح الكبير تحقق بتضافر الجهود بين القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة مباشرة في تنفيذ البرامج والمشاريع من رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أسامة الزامل وأعضاء المجلس، وجهود العاملين من إداريين ومشرفين في الميادين ومقرات الجمعية، وجهد كبير من طلاب العلم و المترجمين المتطوعين مع الجمعية في تقديم خدمة الترجمة للحجاج القادمين من بلدانهم ويتحدثون بلغاتهم".