"هدية" تحتفي بتقديم أكثر من 350 ألف خدمة ترجمة لضيوف الرحمن

احتفت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بنجاحها في تقديم أكثر من 350 ألف خدمة في الترجمة وتنسيق الفتوى بين المفتي والمستفتي، وذلك ضمن سلسلة خدمتها المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتفصيلاً، شارك في تنفيذ البرنامج 264 مترجماً من طلبة المنح في العلم الشرعي بجامعات المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية محمود سنكي: "إن هذا النجاح الكبير تحقق بتضافر الجهود بين القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة مباشرة في تنفيذ البرامج والمشاريع من رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أسامة الزامل وأعضاء المجلس، وجهود العاملين من إداريين ومشرفين في الميادين ومقرات الجمعية، وجهد كبير من طلاب العلم و المترجمين المتطوعين مع الجمعية في تقديم خدمة الترجمة للحجاج القادمين من بلدانهم ويتحدثون بلغاتهم".
وقال "سنكي": "إن جمعية هدية قدمت 354,823 خدمة في الترجمة وتنسيق الفتوى بين مقدمي الخدمة وضيوف الرحمن؛ للتسهيل عليهم وكسر حاجز اللغة، وقد خرج المترجمون بقصص إنسانية ومواقف مؤثرة خلال خدمتهم لحجاج بيت الله الحرام سائلاً الله أن يكتب الأجر والثواب ويجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تقدمه من تسهيل لكافة الخدمات لضيوف الرحمن".