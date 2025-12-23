لقاء تنسيقي بين "تعليم الطائف" و"الهلال الأحمر" لتعزيز التعاون وبرامج التوعية

عقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لقاءً تكامليًا مع رئيس فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، محمد عايش السفياني، جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.