لقاء تنسيقي بين "تعليم الطائف" و"الهلال الأحمر" لتعزيز التعاون وبرامج التوعية

عقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لقاءً تكامليًا مع رئيس فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، محمد عايش السفياني، جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.
وناقش اللقاء تفعيل البرامج المشتركة التي تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في مجالات التوعية والإسعاف والتدريب.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين التعليمي والصحي، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويُسهم في تقديم خدمات نوعية تدعم جهود التنمية في محافظة الطائف.