وزارة الموارد توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الراجحي بالمجال التنموي

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي من خلال تأسيس وتشغيل مشروع أكاديمية عبدالمحسن الراجحي التعليمية، وإدراجه ضمن برنامج "سخاء" الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشروعات التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع.