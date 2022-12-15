وزارة الموارد توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الراجحي بالمجال التنموي

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي وأولاده الأهلية.
وقّع المذكرة ممثل الوزارة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومن جانب المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي من خلال تأسيس وتشغيل مشروع أكاديمية عبدالمحسن الراجحي التعليمية، وإدراجه ضمن برنامج "سخاء" الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشروعات التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع.
ويقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشروعات التنموية الناشئة، كما يتيح البرنامج الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات، للوصول لأعلى مستويات التعاون مع كل الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.