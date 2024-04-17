ينفذها "بواسل" تعليم المدينة المنورة.. "653" مستفيدًا في مبادرة القراءة المتجولة

يأتي ذلك لجذب اهتمام ورضا المستفيدين من خلال ما تقدمه من تصنيفات تلبي احتياجات الفئات العمرية صغارًا وشبابًا، تحقيقًا لأهدافها الرامية إلى تعزيز عادة القراءة ومحبة الكتاب والمطالعة.