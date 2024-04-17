ينفذها "بواسل" تعليم المدينة المنورة.. "653" مستفيدًا في مبادرة القراءة المتجولة
مواكبةً لتقدم المدينة المنورة في مؤشر IMD للمدن الذكية 2024، حققت المكتبة الإلكترونية لمبادرة القراءة المتجولة التي ينفذها تعليم منطقة المدينة المنورة ممثلاً بفريق بواسل المدينة التطوعي من ثانوية الأمير عبدالمحسن ضمن إطار البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية والتي تسعى إلى توفير الكتب للقراء بجميع الأوقات والأماكن على الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية.
يأتي ذلك لجذب اهتمام ورضا المستفيدين من خلال ما تقدمه من تصنيفات تلبي احتياجات الفئات العمرية صغارًا وشبابًا، تحقيقًا لأهدافها الرامية إلى تعزيز عادة القراءة ومحبة الكتاب والمطالعة.
يُذكر أن إطلاق مبادرة القراءة المتجولة "المكتبة الإلكترونية" ضمن أحد برامجها تهدف إلى الاستفادة من التقنية الحديثة وتعزيز البيئة الثقافية المزدهرة في المدينة المنورة، من خلال توفير المحتويات المعرفية لسائر أفراد المجتمع في جميع الأماكن والأوقات.