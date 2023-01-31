مدير "بيئة مكة" المُكلف يلتقي وكيل "تربة" وأعضاء المجلس المحلي

وأجرى "الخليف" رفقة الوفد المرافق له، خلال الزيارة؛ جولة على مكتب الوزارة بالمحافظة، والتقى عددًا من المواطنين مستمعًا إلى طلباتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر.