مدير "بيئة مكة" المُكلف يلتقي وكيل "تربة" وأعضاء المجلس المحلي

لتقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء؛ وكيل محافظة تربة وأعضاء المجلس المحلي؛ لمناقشة أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
وأجرى "الخليف" رفقة الوفد المرافق له، خلال الزيارة؛ جولة على مكتب الوزارة بالمحافظة، والتقى عددًا من المواطنين مستمعًا إلى طلباتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر.
واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية، مستمعًا إلى شرح مفصل عن المهام والأعمال التي يقدمها مكتب الوزارة للمستفيدين من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة من مزارعين ومربي ماشية.
من جهته أثنى وكيل المحافظة على الجهود التي يبذلها المكتب؛ لخدمة أهالي المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
كما قدم شكره إلى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.