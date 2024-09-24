وسط أجواء كرنفالية وحضور كبير.. "السديري" يرعى احتفالات الغاط باليوم الوطني الـ94

رعى منصور بن سعد السديري، محافظ الغاط، احتفال الغاط باليوم الوطني الـ94 للمملكة مساء اليوم الثلاثاء في أجواء كرنفالية، ووسط حضور كبير من الأهالي ومديري الدوائر الحكومية.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت فقراته. ورحَّب محافظ الغاط منصور بن سعد السديري في كلمته بالدوائر الحكومية والأهالي في حفلهم باليوم الوطني.
وقال السديري: "نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعًا"، مشيدًا بالماضي العريق الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وامتد بالملوك من بعده. كما تحدث عن الأمن والأمان اللذين تنعم بهما السعودية في ظل القيادة الرشيدة، والمستقبل المشرق من خلال رؤية الوطن الطموحة 2030.
وشدَّد "السديري" خلال كلمته على التماسك والتلاحم مع قيادة الوطن، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل سوء.
بعد ذلك استمتع الجميع بمشاهدة أوبريت "نحلم ونحقق"، الذي قدمه الطلاب والطالبات بتعليم الغاط، ثم قدم أهالي محافظة الغاط العرضة السعودية التي شارك فيها محافظ الغاط ووكيل المحافظة وضيوف الحفل.
وثمَّن محافظ الغاط مشاركة تعليم وبلدية الغاط في احتفال اليوم الوطني، مشيدًا بجهودهم وتميزهم في المناسبات الوطنية.