وسط أجواء كرنفالية وحضور كبير.. "السديري" يرعى احتفالات الغاط باليوم الوطني الـ94

وقال السديري: "نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعًا"، مشيدًا بالماضي العريق الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وامتد بالملوك من بعده. كما تحدث عن الأمن والأمان اللذين تنعم بهما السعودية في ظل القيادة الرشيدة، والمستقبل المشرق من خلال رؤية الوطن الطموحة 2030.