جامعة دار العلوم تحتفل غدًا بتخريج الدفعة الـ12 بكافة تخصُّصاتها

تحتفل جامعة دار العلوم، غدًا الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب الجامعة، في تخصصات الطب والجراحة وطب الأسنان والهندسة والقانون وإدارة الأعمال، برعاية وحضور الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ولفيف من آباء وأمهات الطلاب الخريجين، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية.