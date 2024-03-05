جازان.. "تطوير المناطق الجبلية" تقيم برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي جمعية "غراس"

كما اشتمل البرنامج على دورة تدريبية عن طريقة الزراعة الصحيحة لأشجار البن وآلية المحافظة عليها، وطرق التعامل مع البن أثناء زراعته والعناية به وإضافتها إلى الأرض الزراعية، حيث تم التطبيق العملي بمشاركه الأطفال في زراعه شتله للبن.