جازان.. "تطوير المناطق الجبلية" تقيم برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي جمعية "غراس"

نظمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، اليوم الثلاثاء، برنامجاً تدريبياً ضمن فعاليات يوم التأسيس، بمشاركة جمعية دار الايتام بجازان (غراس).
وتضمّن البرنامج تعريفاً عما تقدمه الهيئة من دعم وتشجيع للمزارعين واستعراض ما تحويه مشاتل الهيئة النموذجية من شتلات البن والفواكه الاستوائية والصندل وغيرها من المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي.
كما اشتمل البرنامج على دورة تدريبية عن طريقة الزراعة الصحيحة لأشجار البن وآلية المحافظة عليها، وطرق التعامل مع البن أثناء زراعته والعناية به وإضافتها إلى الأرض الزراعية، حيث تم التطبيق العملي بمشاركه الأطفال في زراعه شتله للبن.
وأكد مدير عام الهيئة، المهندس ظافر بن عايض الفهاد أن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى رفع مستوى التثقيف لدى أبناء وطننا الحبيب للمساهمة في تحسين جودة زراعة البن، دعماً لمبادرتي سمو ولي العهد "مبادرشة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، تحت رعاية مباشرة من أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.