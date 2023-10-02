اختتام فعاليات مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية غدًا.. و"العبدالكريم": رفعنا عدد المشاركين العام المقبل

تختتم غدًا الثلاثاء فعالياتُ أعمال مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية المقام بجدة، بعد أن بدأ أعماله مساء السبت الماضي، وناقش فيه خبراء دوليون في صناعة تحلية المياه أهمَّ التحديات التي تواجه هذه الصناعة، والحلول الابتكارية التي ستساهم في تطويرها من خلال ابتكار تقنيات جديدة تسهم في الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة، وتعزز الاعتماد على الاستخدامات المتنوعة لمصادر الطاقة المتجددة.
بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، ضرورة العمل المشترك لتكون المنظمة العالمية للمياه، التي أعلنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أداةَ تغيير للعالم في الحاضر والمستقبل؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلن "العبدالكريم" عن نجاح وتحقيق جائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه أهدافها وحضورها الدولي من 27 دولة، وقال: "نتيجة لهذا النجاح قررنا رفع عدد المشاركين في العام القادم إلى 250 مشاركًا، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الجائزة لدعم الابتكار والمبتكرين".
جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها في أعمال مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية مساء أمس الأحد الذي تحتضن فعالياته محافظة جدة بمشاركة دولية واسعة تجاوزت 300 خبير من الأكاديميين والمتخصصين في قطاع صناعة تحلية المياه.
وبدأت أعمال المؤتمر بجلسة حوارية بعنوان "تحويل الأهداف إلى أفعال من خلال التنظيم الذي يدعم الابتكار" بمشاركة وكيل المحافظ للأبحاث وتنفيذ المشاريع المبتكرة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس طارق الغفاري، وكارين ستوميير مدير مشروع قسم تحلية المياه بشركة فيتشنر، وأستاذ الهندسة البيئية بمعهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية إن إس كيم، والرئيس التنفيذي لشركة "إيرث كابيتال" أفنت بيزويدنهودت، والمستشار توم بانكراتز من الولايات المتحدة الأمريكية، ومحرر تقرير تحلية المياه الأسبوعي في "GWI"، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لتكنولوجيا الأغشية جون تونر، ومن المملكة المتحدة بنيامين تام قائد قطاع المياه المبتكر.