اختتام فعاليات مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية غدًا.. و"العبدالكريم": رفعنا عدد المشاركين العام المقبل

تختتم غدًا الثلاثاء فعالياتُ أعمال مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية المقام بجدة، بعد أن بدأ أعماله مساء السبت الماضي، وناقش فيه خبراء دوليون في صناعة تحلية المياه أهمَّ التحديات التي تواجه هذه الصناعة، والحلول الابتكارية التي ستساهم في تطويرها من خلال ابتكار تقنيات جديدة تسهم في الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة، وتعزز الاعتماد على الاستخدامات المتنوعة لمصادر الطاقة المتجددة.