"تقني مكة" تطلق مبادرة "تدريبك يحقق حلمك‬⁩" احتفاءً باليوم الوطني

جاء ذلك في الحفل الذي رعاه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، بمناسبة ‫اليوم الوطني السعودي‬ 93، بمقر الكلية التقنية بجدة، بحضور القيادات التدريبية والقيادات والمكلفين الجدد، ومنسوبي الكلية من المدربين والمتدربين.