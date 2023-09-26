"تقني مكة" تطلق مبادرة "تدريبك يحقق حلمك‬⁩" احتفاءً باليوم الوطني

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة "تدريبك يحقق حلمك"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.
وتقدم المبادرة، خمسة آلاف فرصة تطويرية تدريبية مجانية معتمدة لجميع شرائح المجتمع؛ للاستفادة من الدورات التطويرية "الحضورية وعن بعد"، التي تقدمها 36 منشأة من منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.
جاء ذلك في الحفل الذي رعاه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، بمقر الكلية التقنية بجدة، بحضور القيادات التدريبية والقيادات والمكلفين الجدد، ومنسوبي الكلية من المدربين والمتدربين.
ورفع "القرني" في كلمة له بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بهذه الذكرى المجيدة.
وقال: إن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني، هو إيمان بما يقدمه الوطن الغالي وقيادته الرشيدة للإنسان على هذه الأرض المباركة، وإذكاءً لمعاني الولاء وقيم الانتماء.
وفي سياق مبادرة "تدريبك يحقق حلمك"، كشف "القرني" أن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها الإدارة، بتعاون 36 معهدًا ومركزًا تدريبيًا أهلي للرجال والنساء.
وأضاف، أن هذه المشاركة تحقق إحدى أهم مضامين الرؤية 2030، التي تدعو إلى التعاون والتنسيق لدعم بناء القدرات البشرية عبر تقديم البرامج التدريبية والتطويرية في المجالات المختلفة، من خلال رابط التسجيل على الدورات التدريبية المجانية في تلك الجهات.